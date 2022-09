Missione Artemis: la NASA sceglie Axiom per realizzare le tute spaziali lunari

MeteoWeb

Ora sappiamo cosa indosseranno i prossimi esseri umani che cammineranno sulla Luna. La NASA ha annunciato di avere selezionato la società di Houston Axiom Space per realizzare le tute spaziali lunari per Artemis III, la missione che ha l’obiettivo di fare atterrare gli astronauti vicino al Polo Sud lunare nel 2025 o 2026.

Artemis III realizzerà il primo atterraggio con equipaggio sul satellite dall’ultimo volo dell’Apollo nel 1972, se tutto andrà secondo i piani. L’Agenzia, inoltre, intende andare oltre, creando un avamposto con equipaggio sul vicino della Terra entro la fine degli anni ’20.

“La NASA è orgogliosa di collaborare con l’industria commerciale in questa missione storica che consentirà agli Stati Uniti di instaurare una presenza duratura sulla superficie della Luna,” ha affermato in una nota Lara Kearney, manager del programma Extravehicular Activity and Human Surface Mobility della NASA. “Quello che impareremo con Artemis III e le future missioni intorno e sulla Luna aprirà la strada alle missioni su Marte,” ha aggiunto Kearney. “Le tute spaziali ci consentono di fare letteralmente il passo successivo“.

Nel giugno di quest’anno, la NASA ha annunciato di avere selezionato Axiom e un team guidato da Collins Aerospace per sviluppare e realizzare tute spaziali per future missioni sulla Luna e sulla Stazione Spaziale Internazionale. Le due squadre private si sono guadagnate il diritto di competere per un totale di 3,5 miliardi di dollari fino al 2034.

La somma verrà distribuita tramite una serie di “ordini di attività”. Il premio Artemis III appena annunciato è uno di questi ordini e ha un valore base di 228,5 milioni di dollari.

“Utilizzando più di 50 anni di esperienza nelle tute spaziali, la NASA ha definito i requisiti tecnici e di sicurezza per la prossima generazione di tute spaziali. Axiom Space sarà responsabile della progettazione, sviluppo, qualificazione, certificazione e produzione delle sue tute spaziali e delle attrezzature di supporto che soddisferanno questi requisiti requisiti chiave dell’agenzia per Artemis III,” hanno affermato i funzionari dell’Agenzia. “Gli esperti della NASA manterranno l’autorità per l’addestramento degli astronauti, la pianificazione della missione e l’approvazione dei sistemi di servizio,” hanno aggiunto. “Axiom Space dovrà testare le tute in un ambiente simile allo Spazio prima di Artemis III“.

Un futuro ordine di attività riguarderà le successive missioni Artemis con equipaggio, hanno affermato i funzionari della NASA.

La NASA non ha ancora lanciato alcuna missione Artemis, ma le cose dovrebbero cambiare presto. L’Agenzia si sta preparando per il prossimo tentativo di lancio di Artemis I, che invierà la capsula Orion in un viaggio (senza equipaggio) in orbita lunare e ritorno.

La NASA ha provato a lanciare il megarazzo SLS il 29 agosto e il 3 settembre, ma ha cancellato entrambi i tentativi a causa di problemi tecnici. L’Agenzia non ha ancora annunciato/confermato una data obiettivo per il prossimo tentativo.