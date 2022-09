Missione Artemis I: il megarazzo SLS rimane (per ora) sul pad, prime ipotesi sulla finestra di lancio

MeteoWeb

Il megarazzo lunare della NASA è rimasto sulla rampa di lancio, almeno per ora. Artemis I utilizzerà il nuovo Space Launch System (SLS) per inviare una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e ritorno. La NASA ha tentato di lanciare l’epica missione sabato 3 settembre, ma ha annullato il liftoff quando non è riuscita a risolvere una perdita di propellente a idrogeno liquido superfreddo (LH2) in tempo per il decollo.

La perdita si è verificata in un’interfaccia che collega lo stadio centrale di SLS con una linea di propellente proveniente dalla torre di lancio mobile del razzo. Dopo aver analizzato la questione per alcuni giorni, il team di Artemis I ha deciso di procedere a una sostituzione delle parti interessate dal malfunzionamento, hanno annunciato i funzionari dell’agenzia. Questo lavoro sarà svolto al Pad 39B del Kennedy Space Center (KSC) in Florida, dove è posizionato lo stack Artemis I da settimane.

“L’esecuzione del lavoro sul pad richiede ai tecnici di allestire una copertura attorno all’area di lavoro per proteggere l’hardware dagli agenti atmosferici e da altre condizioni ambientali, ma consente agli ingegneri di testare la riparazione in condizioni criogeniche o superfredde,” hanno spiegato i funzionari della NASA nell’ultimo aggiornamento.

“L’esecuzione del lavoro sul pad consente inoltre ai team di raccogliere quanti più dati possibili per comprendere la causa del problema,” hanno aggiunto. “Le squadre potrebbero riportare il razzo al Vehicle Assembly Building (VAB) per eseguire lavori aggiuntivi che non richiedono l’uso delle strutture criogeniche disponibili solo sul pad“.

Potrebbe essere necessario un rollback al VAB indipendentemente dal fatto che il team desideri eseguire altre riparazioni. La US Space Force ha certificato il flight termination system (FTS) di Artemis I, che distruggerebbe il razzo in caso di deviazione fuori rotta durante il decollo, per un periodo di soli 25 giorni. Tale termine scade il 19 settembre, quando si aprirà la prossima finestra di lancio.

La ricertificazione richiede il test dell’FTS, che può avvenire solo nel VAB. I funzionari della NASA hanno affermato che potrebbero richiedere un’altra deroga per estendere il periodo di certificazione, il che consentirebbe ad Artemis I di rimanere sul pad più a lungo, ma a questo punto non è chiaro se lo faranno. Artemis I ha già ricevuto una di queste esenzioni, da 20 a 25 giorni.

L’annullamento di sabato è stato il 2° per Artemis I. Il primo, avvenuto il 29 agosto, è stato causato da una misurazione che indicava che uno dei 4 motori dello stadio centrale SLS non si stava raffreddando alla corretta temperatura pre-lancio. Il team di Artemis I ha rapidamente concluso che la lettura era causata da un sensore di temperatura difettoso e ha deciso di andare avanti con il tentativo di sabato. Il team ha anche risolto una perdita di LH2 durante il tentativo del 29 agosto, ma era molto più piccola della perdita su cui il team sta lavorando ora.

Artemis I ha 2 finestre di lancio disponibili nei prossimi 2 mesi. La prima va dal 19 settembre al 4 ottobre e la seconda dal 17 ottobre al 31 ottobre. Un rollback al VAB quasi certamente escluderebbe la prima finestra.