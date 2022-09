Incidenti montagna: 14enne italiano muore in Svizzera, altri due sono feriti

MeteoWeb

Un ragazzino di 14 anni residente in provincia di Varese è morto in un incidente in montagna, oggi, in Svizzera. E’ accaduto nel territorio di Ghirone, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino. Lo ha reso noto la Polizia cantonale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava facendo un’escursione con una comitiva in zona Capanna Scaletta, quando, mentre camminava sul sentiero, è caduto per circa 100 metri travolgendo un coetaneo, che faceva parte dello stesso gruppo. Un altro 14enne, svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato. Entrambi sono gravi.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega e del SAS, la guardia area e il soccorso alpino svizzero, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte del 14enne, mentre gli altri due giovani sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Lugano in condizioni gravi. Al fine di prestare sostegno psicologico – spiega la polizia elvetica – è stato richiesto l’intervento del Care Team.