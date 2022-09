Incidenti montagna: trovata morta commessa di Livigno dispersa

MeteoWeb

Era dispersa in montagna e ora è stata trovata morta. La vittima è una 41enne di origini russe, che lavorava come commessa a Livigno (Sondrio). La donna risultava dispersa da giovedì e il suo cadavere è stato individuato in località Piz Orsera, a 2.850 metri di quota, in una zona impervia, dove secondo una prima ricostruzione è caduta durante una escursione.

Le ricerche si erano concentrate nella zona dell’Alpe Vago, dove la donna aveva parcheggiato la sua bicicletta, ritrovata quasi subito, e poi aveva proseguito a piedi. Alle ricerche hanno partecipato il soccorso alpino, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Rilevante la presenza dell’Associazione nazionale Carabinieri con le unità cinofile molecolari, che hanno fornito indicazioni molto utili per rintracciare la donna.