Morte Regina Elisabetta: lutto per 10 giorni, corpo trasferito a Edimburgo e poi a Londra

Il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta durerà 10 giorni, fino al giorno dei funerali. In questo lasso di tempo saranno dunque rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della regina sarà inoltre trasferito da Balmoral a Edimburgo e da lì a Londra.

Con la famiglia reale che entra in lutto annullati gli impegni ufficiali e le bandiere sventoleranno a mezz’asta nelle residenze reali, negli edifici governativi e in quelli delle forze armate e delle rappresentanze del Regno Unito all’estero.