Muore in escursione: ipotesi puntura d’insetto per un 53enne

Un uomo di 53 anni è morto durante un’escursione in località Pontenano, nel comune di Talla (Arezzo). La tragedia è avvenuta alle 13.45. L’uomo stava effettuando un’escursione nei boschi quando ha avuto un arresto cardiaco: secondo quanto spiegato da fonti sanitarie, tutto sarebbe accaduto verosimilmente a seguito di una puntura di insetto.

La persona che era con il 53enne ha effettuato massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’elisoccorso Pegaso. Nonostante tutte le manovre rianimatorie messe in atto, i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso dell’uomo. Ai Carabinieri il compito di capire cosa sia accaduto anche in base ai referti medici.