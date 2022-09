Celle temporalesche sul Golfo di Napoli: maltempo in arrivo sul capoluogo campano

MeteoWeb

Il maltempo che si sta spostando sempre più verso Sud sta interessando questa sera la Campania, dove celle temporalesche si stanno formando rapidamente nel Golfo di Napoli. Ai cittadini è chiesto di “prestare massima attenzione“.

I fenomeni meteo si stanno dirigendo verso l’entroterra: Napoli, dove i dati pluviometrici registrano già 19mm di pioggia caduta in poco tempo nella zona del Vomero, sarà quindi interessata da forte maltempo nel corso della notte.

