Manca poco al NASA International Space Apps Challenge Rome 2022

Torna per l’11° anno dal 1° al 2 Ottobre il NASA International Space Apps Challenge. L’evento che si svolge in contemporanea in più di 200 città di tutto il mondo è promosso dalla NASA, insieme ad altre agenzie leader da tutto il globo ed ha lo scopo di trovare soluzioni innovative ai problemi più grandi che affliggono il nostro pianeta.

NASA Space Apps Challenge invita programmatori, imprenditori, scienziati, designer, ingegneri, studenti, ma anche semplici amatori, a sviluppare dei progetti che rispondano in modo innovativo alle sfide legate alla Terra e allo Spazio sfruttando i dati satellitari.

L’hackathon presso il ROME LOCAL HUB torna in presenza (posti limitati) per rivivere insieme le emozioni di un vero hackathon. Sarà possibile partecipare anche in modalità virtuale.

L’evento quest’anno sarà ospitato presso le Scuderie Aldobrandini a Frascati, dove in concomitanza si svolge il prestigioso evento della Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati Scienza. Le registrazioni per il ROME LOCAL HUB sono APERTE e sono quasi SOLD-OUT!

Edizione 2022 – Make Space

Studenti, professionisti, ingegneri, appassionati di scienza e spazio ma anche creativi, artisti, programmatori e narratori, la Space Apps Challenge offre a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, la possibilità di sperimentare, esplorare e proporre soluzioni alle più grandi sfide per la vita sulla terra e nello spazio. Quest’anno il tema dell’11esima edizione è “Make Space” (fare spazio), un testamento all’inclusività di questa manifestazione che è gratuita e aperta a chiunque voglia partecipare, senza nessuna distinzione. Tutti possiamo fare più spazio a qualcuno che ne ha bisogno, e possiamo lavorare insieme per migliorare l’universo utilizzando lo spazio e i dati che ci fornisce.

Challenges – Le sfide

Le sfide che la NASA lancia ai partecipanti sono molteplici e permettono a tutti di poter trovare il proprio posto all’interno del hackathon

Bootcamp – Prepariamoci

Per prepararsi ad affrontare al meglio per lo Space Apps Challenge, è stato organizzato un incontro preparativo aperto a tutti coloro che parteciperanno al hackathon.

Il bootcamp sarà online su ZOOM, sarà dedicato ai partecipanti del HUB di Roma di Space Apps Challenge 2022, il link per il collegamento verrà inviato qualche giorno prima dell’evento.

Premi e benefit

Come in ogni hackathon che si rispetti, anche lo Space Apps Challenge Rome ha tanti premi e benefit per i partecipanti al hackathon. Oltre alla goodie bag, ci sono anche tanti premi e benefit: