Nepal: alpinista americana dispersa sul Manaslu

L’alpinista Hilaree Nelson è dispersa sul Manaslu (8.163 metri), in Nepal: la scalatrice americana ha avuto un incidente dopo aver raggiunto la vetta con il compagno Jim Morrison. Sarebbe caduta mentre stava scendendo con gli sci. Due squadre di soccorso ed elicotteri sono stati inviati nell’area ma il maltempo ostacola le ricerche.

“Stiamo cercando di fare luce su quello che è successo,” ha affermato Jiban Ghimire, di Shangri-La Nepal Treks, che ha organizzato la spedizione.

La 49enne, nata a Seattle, è nota nell’ambiente alpinistico per aver scalato in sole 24 ore l’Everest e il Lhotse nel 2012 e per le sue imprese di sci estremo, tra cui numerose discese nella catena dell’Himalaya.

Sul Manaslu nelle stesse ore è stata segnalata una valanga che ha provocato la morte di uno scalatore nepalese e ha ferito una dozzina di persone.