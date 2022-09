Irruzione fredda dal Polo Nord, fitte nevicate imbiancano le Alpi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Italia è interessata in queste ore da una veloce ma intensa irruzione fredda proveniente direttamente dal Polo Nord: la saccatura polare determinerà un improvviso calo delle temperature, che crolleranno su valori tardo autunnali dapprima al Nord/Est, e poi nel corso della giornata anche sul resto d’Italia e in modo particolare sulle regioni adriatiche.

I fenomeni hanno iniziato a colpire le Alpi nella notte: tanta neve è caduta nelle scorse ore in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e anche nelle Alpi Carniche in Friuli.

In Trentino i fiocchi sono caduti ad una quota di circa 1.800 metri, in alcuni casi anche più in basso. In Provincia di Trento, i mezzi dell’amministrazione, questa mattina, sono stati impegnati nello sgombero della neve sulla SS 346 del passo San Pellegrino. Neve anche in valle di Fassa e sulla Marmolada, sul gruppo del Brenta, sul ghiacciaio Presena, sulla Paganella, a Folgaria e nel Primiero. La neve è caduta anche in Alto Adige, dall’Alpe di Siusi a Obereggen, alla val Senales.

In Valle d’Aosta, causa delle intense precipitazioni, è stato annullato il Tor30 – Passage au Malatrà “per garantire le condizioni di sicurezza degli atleti“. Sono state fermate definitivamente le gare di trial Tor des géants e Tor des glaciers. Molti concorrenti si trovano al rifugio Frassati, dove sono stati fermati. “Le condizioni meteo estremamente avverse della notte, hanno reso impraticabili i colli Saint Rhémy, Des Ceingles e del Malatrà. Tutti i corridori verranno evacuati con i mezzi dell’organizzazione a Courmayeur,” hanno spiegato gli organizzatori.

Sono stati rintracciati e raggiunti dai soccorritori i corridori del Tor des glaciers rimasti bloccati nella zona del Col de Barasson a causa della tempesta di neve (fino a 40 cm caduti in alta quota) che si è verificata nella notte. Al momento si tratta di 6 concorrenti in grado di procedere autonomamente e di uno caricato su una barella a causa della spossatezza e di una lieve ipotermia. Stanno tutti scendendo verso valle insieme agli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di finanza, che li hanno raggiunti via terra. Se occorrerà e se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà impiegato l’elicottero della Protezione civile. Oltre alle guide alpine già in servizio-gara a disposizione dell’organizzazione, sono operativi a supporto anche i forestali e i vigili del fuoco. La gara estrema di corsa in montagna si disputa in Valle d’Aosta lungo un percorso di 450 km con 32.000 metri di dislivello positivo.

