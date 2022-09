Assaggio d’inverno: prima neve sullo Stelvio

MeteoWeb

Prima spolverata di neve oggi sullo Stelvio, tra passo Resia e la val Senales i fiocchi stanno cadendo intorno ai 3.000 metri di quota. Nelle prossime ore è previsto un abbassamento delle temperature, che potrebbero scendere anche sulle cime più elevate delle Dolomiti.

Il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin ha sottolineato che questo assaggio d’inverno non è eccezionale, potendosi verificare anche ad agosto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: