Neve e vento forte sul Cervino, alpinisti bloccati

MeteoWeb

A causa delle condizioni meteo avverse che si registrano sul Cervino, innevato a seguito delle precipitazioni della notte scorsa, 2 alpinisti stranieri sono rimasti bloccati nel rifugio Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Sono illesi ma hanno chiesto aiuto, spiegando di non poter scendere a valle da soli.

Poco prima delle 9 il Soccorso alpino valdostano ha sorvolato la zona in elicottero ma non è riuscito a raggiungerli a causa del vento forte: i due alpinisti sono stati invitati a rimanere al sicuro dentro al rifugio in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.