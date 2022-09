Nucleare, Putin: “USA unico stato ad aver usato la bomba atomica, è un precedente”

MeteoWeb

“Gli Stati Uniti sono stati il solo Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte ed hanno creato un precedente“. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin parlando al Cremlino. La bomba atomica sganciata dagli USA nel 1945 sarebbe dunque un precedente rispetto a ciò che può accadere oggi.

Ogni azione, dunque, sarebbe giustificabile visto che sono stati gli Stati Uniti a creare un precedente sull’utilizzo delle armi nucleari. Il presidente russo lo ha dichiarato in occasione del discorso per l’annessione di quattro nuovi territori. “Gli Stati Uniti hanno creato un precedente sganciando bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda guerra mondiale“, ha sottolineato Putin.

Leader Ue, Kiev ha diritto di liberare i territori annessi

“L’Ucraina sta esercitando il suo legittimo diritto di difendersi dall’aggressione russa per riacquistare il pieno controllo del suo territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. Le minacce nucleari del Cremlino, la mobilitazione militare e la strategia di cercare di presentare falsamente il territorio ucraino come quello russo, sostenendo che la guerra potrebbe ora svolgersi sul territorio russo, non scuoteranno la nostra determinazione“. Così i leader dei 27 Paesi Ue riuniti nel Consiglio Europeo.