Il numero degli antichi laghi marziani potrebbe essere stato drasticamente sottovalutato dagli scienziati

I laghi sono corpi idrici alimentati da precipitazioni, scioglimento delle nevi, fiumi e falde acquifere, attraverso i quali la Terra pullula di vita. I laghi contengono anche importanti registrazioni geologiche dei climi passati. Sebbene Marte sia oggi un deserto ghiacciato, gli scienziati hanno dimostrato che il Pianeta Rosso contiene prove di antichi laghi che esistevano miliardi di anni fa, che potrebbero contenere prove di vita e condizioni climatiche antiche del pianeta.

Attraverso una meta-analisi di anni di dati satellitari che mostrano evidenze di laghi su Marte, il Dottor Joseph Michalski, geologo del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Hong Kong (HKU) ha proposto che gli scienziati potrebbero aver sottovalutato drasticamente il numero di antichi laghi marziani che esistevano un tempo. Michalski e il team internazionale hanno recentemente pubblicato i loro risultati sulla rivista Nature, dove descrivono un’analisi globale degli antichi laghi marziani.

“Sappiamo di circa 500 antichi laghi depositati su Marte, ma quasi tutti i laghi che conosciamo sono più grandi di 100km quadrati“, spiega Michalski. “Ma sulla Terra, il 70% dei laghi sono più piccoli di queste dimensioni, e si trovano in ambienti freddi dove i ghiacciai si sono ritirati. Questi laghi di piccole dimensioni sono difficili da identificare su Marte dal telerilevamento satellitare, ma probabilmente esistevano molti piccoli laghi. È probabile che almeno il 70% dei laghi marziani debba ancora essere scoperto“. Gli scienziati monitorano questi piccoli laghi sulla Terra per comprendere il cambiamento climatico. I piccoli laghi mancanti su Marte potrebbero anche contenere informazioni critiche sui climi passati.

Il recente studio riporta anche che i laghi marziani più conosciuti risalgono a un periodo compreso tra 3.500 e 4.000 milioni di anni fa, ma ciascuno dei laghi potrebbe essere durato solo un periodo geologicamente breve (da 10.000 a 100.000 anni) durante questo intervallo di tempo. Ciò significa che l’antico Marte probabilmente era anche per lo più freddo e secco, ma si riscaldava episodicamente per brevi periodi di tempo. Michalski aggiunge: “a causa della minore gravità su Marte e del diffuso suolo a grana fine, i laghi su Marte potrebbero essere stati molto torbidi e potrebbero non aver consentito alla luce di penetrare molto in profondità, il che potrebbe rappresentare una sfida per la vita fotosintetica, se esistita”.

I laghi contengono acqua, sostanze nutritive e fonti di energia per una possibile vita microbica, inclusa la luce per la fotosintesi. Pertanto, i laghi sono gli obiettivi principali per l’esplorazione astrobiologica da parte di rover come Perseverance della NASA, che ora si trova su Marte. Ma Michalski avverte: “non tutti i laghi sono creati uguali. In altre parole, alcuni laghi marziani sarebbero più interessanti per la vita microbica di altri perché alcuni dei laghi erano grandi, profondi, longevi e avevano una vasta gamma di ambienti come sistemi idrotermali che avrebbero potuto favorire la formazione di vita semplice”. Da questo punto di vista, potrebbe avere senso puntare su laghi grandi, antichi e diversi dal punto di vista ambientale per esplorazioni future.

“La Terra ospita molti ambienti che possono fungere da analoghi ad altri pianeti. Dal terreno aspro delle Svalbard alle profondità del Lago Mono, possiamo determinare come progettare strumenti per rilevare la vita altrove proprio qui a casa. La maggior parte di questi strumenti è mirata a rilevare i resti e i residui della vita microbica“, ha affermato il Dottor David Baker, ecologista della HKU School of Biological Sciences che è ben informato sui sistemi microbici della Terra nei laghi.

La Cina ha fatto atterrare con successo il suo primo lander, Zhurong, su Marte nel maggio 2022. Zhurong sta attualmente vagando per le pianure di Utopia Planitia, esplorando indizi mineralogici e chimici sui recenti cambiamenti climatici. La Cina sta anche pianificando una missione di ritorno di campioni che potrebbe avvenire alla fine di questo decennio e che potrebbe prendere di mira uno degli interessanti giacimenti lacustri.