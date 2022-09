Nuova isola nel Pacifico: è nata in 11 ore da un’eruzione vicino Tonga

MeteoWeb

Nell’Oceano Pacifico sudoccidentale, una dorsale del fondale marino che si estende dalla Nuova Zelanda a Tonga ha la più alta densità di vulcani sottomarini al mondo. Il 10 settembre 2022, uno di loro si è svegliato. Nei giorni successivi, la montagna sottomarina Home Reef nelle isole Tonga centrali ha ripetutamente emesso lava, pennacchi di vapore e cenere e scolorito l’acqua circostante.

Appena 11 ore dopo l’inizio dell’eruzione, una nuova isola è sorta sopra la superficie dell’acqua. L’Operational Land Imager-2 (OLI-2) sul satellite Landsat 9 ha catturato questa vista a colori naturali della giovane isola il 14 settembre 2022, mentre pennacchi di acqua scolorita circolavano nelle vicinanze. Ricerche precedenti suggeriscono che questi pennacchi di acqua di mare surriscaldata e acida contengono particolato, frammenti di roccia vulcanica e zolfo.

Il 14 settembre, i ricercatori del Tonga Geological Services hanno stimato che l’area dell’isola fosse di 4.000 metri quadrati e l’altitudine fosse di 10 metri sul livello del mare. Entro il 20 settembre, l’isola era cresciuta fino a coprire 24.000 metri quadrati. La nuova isola si trova a sud-ovest di Late Island, a nord-est di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai e a nord-ovest di Mo’unga’one.

Home Reef

Home Reef si trova all’interno della zona di subduzione Tonga-Kermadec, un’area in cui tre placche tettoniche si scontrano al margine convergente più veloce del mondo. La placca pacifica sta affondando sotto altre due piccole placche, producendo una delle fosse oceaniche più profonde della Terra e gli archi vulcanici più attivi.

Le isole create dai vulcani sottomarini sono spesso di breve durata, anche se occasionalmente persistono per anni. Home Reef ha registrato quattro periodi di eruzioni, inclusi eventi nel 1852 e nel 1857. Piccole isole si sono formate temporaneamente dopo entrambi gli eventi e le eruzioni nel 1984 e nel 2006 hanno prodotto isole effimere con scogliere alte da 50 a 70 metri. Un’isola creata da un’eruzione di 12 giorni dal vicino vulcano Late’iki nel 2020 è stata spazzata via dopo due mesi, mentre un’isola precedente creata nel 1995 dallo stesso vulcano è rimasta per 25 anni.

Bassi rischi per l’aviazione

“Il vulcano presenta bassi rischi per la comunità dell’aviazione e per i residenti di Vava’u e Ha’apai”, ha affermato il Servizio geologico di Tonga in un aggiornamento pubblicato il 20 settembre. “Tuttavia, si consiglia a tutti i naviganti di navigare oltre i 4 chilometri di distanza da Home Reef fino a nuovo avviso”. Il servizio ha notato che la maggior parte delle ceneri dovrebbe cadere entro pochi chilometri dal condotto.