Eccezionali scoperte dai campioni di Chang’e-5, nuovi indizi sull’attività vulcanica della Luna

Scienziati dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) hanno condotto ulteriori studi e ricerche sui campioni lunari della missione robotica Chang’e-5, che hanno rivelato lo spessore del basalto nella regione di atterraggio e hanno stimato che questa abbia sperimentato eruzioni vulcaniche almeno 4 volte, secondo un recente paper pubblicato sul sito web del CAS.

La missione Chang’e-5 ha riportato con successo sulla Terra 1.731 grammi di minerali lunari. Il sito di atterraggio nel bacino nord-orientale dell’Oceanus Procellarum (43,06°N, 51,92°W) della Luna era considerato una delle unità basaltiche più giovani sulla superficie lunare con elementi generatori di calore come uranio, torio e potassio.

Studi precedenti hanno indicato che questi elementi erano la causa principale delle attività vulcaniche lunari, il che spiega il significato dei nuovi risultati dei test cinesi. Ci si aspetta inoltre che migliorino ulteriormente la comprensione dell’attività vulcanica lunare e della storia dell’evoluzione termica interna.

Scienziati cinesi tra cui Du Jun, Liu Yang del CAS State Key Laboratory of Solar Activities and Space Weather e ricercatori dell’Università di Pechino, del CAS Shanghai Astronomical Observatory e dell’Università di Shandong hanno stimato lo spessore del basalto nella regione di atterraggio di Chang’e-5. I loro risultati mostrano che la regione ha subito almeno 4 eruzioni di lava vulcanica e il valore medio dello spessore del basalto è stimato in 230 metri, 70 metri, 4 metri e 36 metri.

I loro studi mostrano anche che il volume dell’eruzione lavica ha visto un aumento significativo durante la recente fase attiva vulcanica, che è avvenuta circa 2 miliardi di anni fa. Questa particolare fase è sempre stata un problema caldo nella ricerca scientifica lunare, secondo il CAS, e si prevede che ulteriori ricerche sui campioni di basalto forniranno nuove intuizioni per i modelli termochimici e cinetici lunari esistenti, fornendo importanti evidenze sulla durata e sull’entità dell’attività vulcanica.

Studiando i campioni recuperati dalla missione cinese Chang’e-5, i ricercatori cinesi hanno rilevato un alto contenuto di acqua nei minerali lunari, e hanno affermato che i risultati offriranno al mondo prove dirette dell’esistenza dell’acqua sulla Luna, confermando i precedenti risultati, ha riportato il Global Times.

Lo scorso 9 settembre, gli scienziati cinesi hanno annunciato di avere scoperto per la prima volta un nuovo minerale sulla Luna e di averlo chiamato Changesite-(Y), rendendo la Cina il terzo Paese a fare una scoperta di un nuovo minerale sulla Luna.