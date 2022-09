Nuovo inquinamento luminoso da Led visibile dallo spazio: cambiamento evidente in Italia

MeteoWeb

L’inquinamento luminoso in Europa sta cambiando grazie al passaggio dalle lampade a incandescenza alle luci Led e l’Italia è tra i Paesi in cui il fenomeno risulta più evidente anche se visto dallo spazio: lo dimostrano le immagini scattate dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), analizzate dai ricercatori dell’Università di Exeter in uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances.

Per valutare l’impatto delle nuove luci a risparmio energetico in Europa, i ricercatori hanno preso in esame le fotografie scattate dagli astronauti a bordo della Iss dal 2012 al 2013 e dal 2014 al 2020. Le fotografie, infatti, forniscono una maggiore gamma di lunghezze d’onda della luce rispetto alle immagini satellitari. Mettendo a confronto gli scatti di anni successivi è stato possibile individuare quali parti d’Europa si sono convertite all’illuminazione Led e in quale misura. Gli studiosi hanno soprattutto osservato che Italia, Gran Bretagna e Irlanda hanno subito cambiamenti significativi, al contrario di Paesi come Austria, Germania e Belgio.

Dallo spazio è anche possibile notare come i Led abbiano aumentato le emissioni di luce blu che, in base a quanto emerso da studi precedenti, sarebbero in grado di interferire con la produzione di melatonina e il ciclo di sonno-veglia negli esseri umani e negli animali. Per questo motivo gli autori dello studio ipotizzano che l’aumento di luce blu nelle aree illuminate a Led potrebbe avere un impatto negativo sull’ambiente e sulle persone.