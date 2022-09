Stasera Giove sarà incredibilmente grande e brillante, mai così vicino fino al 2129

MeteoWeb

Il gigante gassoso Giove oggi si trova alla minima distanza dalla Terra in 59 anni, e le condizioni di osservabilità saranno ottimali, perché l’evento coincide con l’opposizione.

Quando è in opposizione, un pianeta si trova sul lato opposto della Terra rispetto al Sole: in sostanza, si potrebbe tracciare una linea retta immaginaria dal Sole alla Terra fino a Giove. L’opposizione del gigante gassoso si verifica ogni 13 mesi. Per gli osservatori sulla Terra, quando il Sole tramonta a Ovest, il pianeta sorge a Est, esattamente dal lato opposto. Durante l’opposizione, i pianeti appaiono più grandi e luminosi.

Inoltre, Giove si trova molto vicino alla Terra, come non accadeva dal 1963. A causa delle diverse orbite della Terra e di Giove attorno al Sole, non si incrociano ogni volta alla stessa distanza. Oggi il gigante gassoso viene a trovarsi a circa circa 590 milioni di km dalla Terra. L’enorme pianeta si trova a circa 965 milioni di km dalla Terra nel suo punto più lontano.

Il risultato di entrambi gli eventi odierni è che le osservazioni potrebbero essere leggermente migliori del normale.

“Giove è così luminoso e brillante che puoi vederlo anche in una città, nel mezzo delle luci,” ha dichiarato Alphonse Sterling, astrofisico della NASA presso il Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama. “Quindi direi che è una buona cosa da sfruttare e da guardare, non importa dove ti trovi“.

In questi giorni, il pianeta e le sue lune principali sono visibili anche con un binocolo, mentre è necessario un telescopio per catturare maggiori dettagli.

La prossima volta che Giove si avvicinerà così tanto sarà nel 2129.