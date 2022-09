Caldo record e piogge dimezzate: oggi nuovo sciopero globale per il clima

MeteoWeb

“Il 2022 che si classifica fino ad ora in Italia come il più caldo mai registrato con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+0,99 gradi) rispetto alla media storica ma si contano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 40%“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione del nuovo sciopero globale per il clima, il Global Strike for Future, su dati relativi ai primi otto mesi della banca dati Isac Cnr che raccoglie dati dal 1800.

“Il surriscaldamento – sottolinea la Coldiretti – è stato accompagnato dal moltiplicarsi di eventi estremi che fra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, bufere di vento e tornado, sono cresciuti rispetto allo stesso periodo del 2021 del +50%, sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd)“.

“E’ evidente in Italia la tendenza ad una tropicalizzazione del clima con le ultime ondate di nubifragi e grandinate che si sono abbattute su un territorio reso fragile dall’abbandono e dalla cementificazione con oltre 9 comuni su 10 in Italia (il 93,9% del totale) che hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico, ma la percentuale sale al 100% per regioni come le Marche, secondo dati Ispra“. “Nello spazio di una generazione (25 anni) – denuncia Coldiretti – è scomparso più di 1 terreno agricolo su 4 (-28%) seguendo un modello di sviluppo sbagliato che purtroppo non si è ancora arrestato e mette a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Per questo occorre fermare subito il consumo di suolo ma sono anche necessari – conclude Coldiretti – interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l’acqua piovana in modo da raccoglierla quando è troppa e gestirne l’utilizzo quando serve”.