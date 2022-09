Ondata di caldo nel Nord America occidentale: sfiorati i +40°C nella British Columbia, decine di record battuti negli USA | DATI

MeteoWeb

Registrato il giorno di settembre più caldo nella storia della British Columbia, la più occidentale delle province del Canada, con i +39,6°C raggiunti a Lytton il 2 settembre. Questo valore è solo di 0,4°C inferiore al record di caldo nazionale canadese di settembre. Lytton è famosa per aver stabilito il record nazionale di caldo di tutti i tempi in Canada con i +49,6°C registrati nel 2021.

Molti record di caldo sono stati stabiliti nella metà occidentale del Nord America in questi giorni. Quasi 50 milioni di americani sono in allerta durante il weekend a causa di una prolungata ondata di caldo che ha già stabilito decine di record in tutti gli USA occidentali. Da martedì 30 agosto, temperature oltre i +38°C hanno arroventato le aree dalla California meridionale al Montana, incluse le massime record di +43,9°C a Fresno, in California venerdì 2 settembre, +38,9°C a Salt Lake City giovedì 1 settembre, +44,4°C a Burbank, in California, mercoledì 31 agosto, e +37,8°C a Portland, nell’Oregon, martedì 30 agosto. La Death Valley, in California, ha raggiunto +51,1°C sia giovedì 1 che venerdì 2 settembre.

Altri record stabiliti finora

Da martedì 30 agosto, sono stati stabiliti record di caldo e molti altri sono in pericolo nei prossimi giorni. Ecco alcuni dei nuovi record: la maggior parte sono record giornalieri ma alcuni, dove indicato, sono record mensili più significativi:

Redmond, nell’Oregon, ha stabilito un record per settembre, toccando i +41,1°C il 2 settembre

Hanford, in California, ha raggiunto il record di +42,8°C il 2 settembre

Reno, in Nevada, ha raggiunto la massima record di +38,9°C il 2 settembre, eguagliando il record mensile di settembre

Boise, in Idaho, ha eguagliato il record di +38,3°C il 2 settembre

Missoula, in Montana, ha raggiunto una massima record di +37,2°C il 31 agosto

Helena, in Montana, ha raggiunto +36,1°C l’1 settembre, battendo il record di +35,5°C stabilito nel 1955

Nella California meridionale, Burbank e Anaheim hanno stabilito record per l’intero mese di agosto quando la colonnina di mercurio è salita rispettivamente a +44,4°C e +41,1°C il 31 agosto

Yakima, nello Stato di Washington, ha battuto un record di +36,1°C stabilito nel 1949 quando la città ha raggiunto +36,7°C il 31 agosto.

Seattle e Portland hanno stabilito massime record rispettivamente di +32,2°C e +37,8°C il 30 agosto.

La pericolosa ondata di caldo, iniziata martedì 30 agosto, sta mettendo a dura prova le reti elettriche negli USA, alimentando incendi in rapido movimento e rappresentando una minaccia per i senzatetto, gli anziani e le persone vulnerabili. Non dovrebbe cedere fino alla metà della prossima settimana: si tratta di un episodio degno di nota per la sua intensità, durata e copertura. Si prevede che altre decine di record cadranno entro la metà della prossima settimana.