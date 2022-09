Ordigni bellici: domenica 5mila evacuati a Casalecchio di Reno per il disinnesco

MeteoWeb

Per eseguire in sicurezza il disinnesco di ordigni bellici, a Casalecchio di Reno (Bologna), domenica prossima verranno evacuate, dalle 6 del mattino fino alle 16 circa, circa 5mila persone che abitano e/o lavorano all’interno della zona di pericolo, con contestuale divieto assoluto di circolazione veicolare e pedonale, fino al termine delle operazioni.

Il personale dell’Esercito Italiano del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore procederà al despolettamento di tre bombe di aereo (da 100, 250 e 500 libbre), munite di doppia spoletta armata di fabbricazione americana, risalenti al secondo conflitto mondiale, rinvenute nel territorio di Casalecchio di Reno, in via Lido, via IV Novembre e in via Ronzani (angolo via Genova).

Il brillamento degli ordigni avverrà nei giorni successivi in una cava nei pressi di Pianoro.