Il passaggio attraverso i bracci della Via Lattea ha formato il solido terreno del nostro pianeta

Il viaggio della Terra attraverso la Via Lattea potrebbe aver contribuito a creare i primi continenti del pianeta. Le comete potrebbero aver bombardato il pianeta ogni volta che il Sistema Solare primordiale ha viaggiato attraverso i bracci a spirale della nostra galassia, secondo un nuovo studio. Quelle raffiche ricorrenti a loro volta hanno contribuito a innescare la formazione della crosta continentale, hanno spiegato gli autori su Geology.

Teorie precedenti hanno suggerito che tali impatti potrebbero aver avuto un ruolo nella formazione delle masse continentali della Terra: ci sono state però poche ricerche che spiegano come si sono verificati quegli impatti, fino ad ora, ha affermato il team.

È un’ipotesi intrigante, secondo altri scienziati, ma non è la spiegazione definitiva quando si tratta di ricostruire come la Terra abbia ottenuto le sue masse continentali.

Per scrutare indietro nel tempo, il geocronologo Chris Kirkland e i suoi colleghi hanno concentrato l’attenzione su strutture geologiche conosciute come cratoni. Questi resti dell’antica crosta continentale terrestre sono alcune delle rocce più antiche del pianeta. Utilizzando materiale proveniente da cratoni in Australia e Groenlandia che hanno miliardi di anni, il team ha misurato la chimica di oltre 2.000 frammenti di roccia. L’analisi ha consentito ai ricercatori di stabilire l’età esatta delle rocce e se si fossero formate di nuovo da materiale fuso nelle profondità della Terra o da generazioni precedenti di crosta esistente.

Quando Kirkland e i suoi colleghi hanno cercato pattern nelle loro misurazioni, hanno scoperto che la nuova crosta sembrava formarsi a scatti a intervalli più o meno regolari. “Ogni 200 milioni di anni, abbiamo osservato un pattern di maggiore produzione di crosta,” ha spiegato Kirkland, della Curtin University di Perth, in Australia.

La cadenza era familiare: è anche la frequenza con cui la Terra passa attraverso i bracci a spirale della Via Lattea. Il Sistema Solare gira intorno al centro della galassia un po’ più velocemente di quanto si muovano i bracci a spirale, passando periodicamente attraverso di essi e superandoli. Forse gli incontri cosmici con più stelle, gas e polvere all’interno dei bracci hanno avuto conseguenze sul giovane pianeta, ha suggerito il team.

L’idea ha senso, hanno spiegato i ricercatori, dal momento che la maggiore densità di materiale nei bracci a spirale avrebbe portato a più attrazione gravitazionale sul serbatoio di comete alla periferia del nostro Sistema Solare. Alcuni di quegli incontri avrebbero portato le comete a sfrecciare nel Sistema Solare interno e una frazione di quegli oggetti ghiacciati si sarebbe scontrata con la Terra, secondo Kirkland e il suo team.

La Terra era probabilmente coperta principalmente da oceani miliardi di anni fa, e l’energia fornita da tutte quelle comete avrebbe fratturato la crosta oceanica esistente del pianeta e scavato abbondanti quantità di materiale lanciando anche onde d’urto. Quel caos avrebbe poi aperto la strada allo scioglimento di parti del mantello terrestre, ha affermato Kirkland. Il magma risultante si sarebbe naturalmente separato in una parte più densa – il precursore di una crosta più oceanica – e un liquido più leggero e più galleggiante che alla fine si è trasformato in crosta continentale, hanno suggerito i ricercatori.

Questa è un’ipotesi e non l’ultima parola in merito, secondo Jesse Reimink, geoscienziato della Penn State non stato coinvolto nella ricerca. Tanto per cominciare, gli impatti di comete e meteoriti sono notoriamente difficili da tracciare, soprattutto così indietro nel tempo. Inoltre, non è noto se tali impatti, se si sono mai verificati, avrebbero portato al rilascio di magma.

In futuro, Kirkland e i suoi colleghi sperano di analizzare le rocce lunari per cercare lo stesso modello di formazione della crosta. Il nostro vicino celeste potrebbe essere stato colpito dalla stessa quantità di materiale che ha colpito la Terra, ha spiegato Kirkland: “Potrebbe essere stato soggetto a questi eventi di impatto periodici“.