Passeggera di una nave da crociera uccisa da uno squalo alle Bahamas

MeteoWeb

Un passeggero di una nave da crociera statunitense è stato ucciso da uno squalo mentre faceva snorkeling al largo delle Bahamas. E’ accaduto ieri ad una donna di 58 anni della Pennsylvania, che si trovava in gita vicino a Green Cay, nei pressi di Nassau, quando è avvenuto l’incidente.

La polizia locale ha affermato che la famiglia ha identificato il predatore come uno squalo toro. Un incidente simile nella zona era costato la vita ad una giovane americana di 21 anni, nel 2019. Nonostante il livello di allarme e di attenzione, gli attacchi di squali sono estremamente rari, ma spesso letali.

La portavoce della polizia delle Bahamas, Chrislyn Skippings, ha detto ai giornalisti che la donna faceva parte di una crociera organizzata da una compagnia turistica locale, che l’ha portata nella famosa area per lo snorkeling. I membri della famiglia e il personale della compagnia turistica hanno assistito all’attacco e sono riusciti a tirarla fuori dall’acqua. Una testata giornalistica locale, Eyewitness News, ha riferito che Skippings ha precisato che la vittima ha riportato ferite alle “estremità superiori“.

La vittima è stata dichiarata morta dalle autorità dopo essere stata portata a terra. La sua nave da crociera, l‘Harmony of the Seas, era ormeggiata a Nassau al momento dell’attacco. Aveva appena iniziato la sua crociera di sette giorni nei Caraibi occidentali da Port Canaveral in Florida il 4 settembre. L’operatore di crociere Royal Caribbean International ha dichiarato che stanno “fornendo supporto e assistenza ai propri cari durante questo momento difficile“.

L’incidente è il primo attacco mortale di squali alle Bahamas dal 2019, quando la donna di 21 anni della California è stata attaccata da squali vicino a Rose Island, a circa mezzo miglio dall’attacco di martedì. In un altro incidente recente, un bambino britannico di otto anni è stato ferito dopo essere stato attaccato da tre squali in un’altra parte delle Bahamas. Suo padre in seguito ha detto a The Sun che l’attacco “sembrava una scena di Jaws“. In totale, le statistiche dell’International Shark Attack File con sede in Florida mostrano che solo circa 32 attacchi di squali sono stati segnalati alle Bahamas dal 1749, il numero più alto nella regione.

Michael Heithaus, biologo marino presso la Florida International University di Miami, ha dichiarato all’Associated Press che il numero relativamente elevato di attacchi di squali nell’area è probabilmente dovuto all’elevato numero di persone nelle acque, che ospitano un vivace ecosistema marino. A livello globale, nel 2021 sono stati confermati 73 attacchi di squali non provocati, di cui nove che hanno provocato la morte.