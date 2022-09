Equinozio d’autunno: perché non cade lo stesso giorno ogni anno

MeteoWeb

L’autunno è ormai dietro l’angolo nell’emisfero settentrionale, mentre l’emisfero australe si sta preparando per un clima primaverile più caldo. A seconda della parte del mondo in cui si vive, la stagione arriverà il 22 o il 23 settembre: ciò perché l’equinozio non è un evento che dura un giorno. Piuttosto, l’equinozio è definito dalla posizione della Terra e del Sole in un particolare momento nel tempo.

I fusi orari non sono l’unica fonte di confusione riguardo alla data dell’equinozio. A complicare ulteriormente i nostri calendari vi è il fatto che l’equinozio d’autunno può verificarsi in qualsiasi momento tra il 21 e il 24 settembre.

Il 23 settembre 01:04 UTC, il Sole attraverserà l’equatore celeste, una linea immaginaria che proietta l’equatore terrestre nello Spazio. In quel preciso momento, sia l’emisfero settentrionale che quello meridionale riceveranno la stessa quantità di luce solare e la durata del giorno e della notte sarà approssimativamente uguale in tutto il mondo: da qui il termine “equinozio”, che deriva dal latino “aequa nox”.

Nella maggior parte degli anni ciò accade il 22 o 23 settembre. Tuttavia, ogni tanto, l’equinozio d’autunno può verificarsi il 21 o 24 settembre: ciò perché la durata di un anno solare (365 giorni) non è uguale al tempo impiegato dalla Terra per viaggiare intorno al Sole (365,25 giorni). Per compensare questa differenza, si aggiunge un “giorno bisestile” (29 febbraio) al calendario ogni 4 anni: in tal modo le stagioni rimangono più o meno coerenti di anno in anno.

Tuttavia, gli anni bisestili non garantiscono che gli equinozi cadano sempre nella stessa data. “A causa degli anni bisestili, le date degli equinozi e dei solstizi possono cambiare di un giorno o due nel tempo, facendo cambiare anche le date di inizio delle stagioni,” riporta The Old Farmer’s Almanac.

L’ultima volta che l’equinozio d’autunno è caduto il 21 settembre è stato più di mille anni fa e l’ultimo equinozio del 24 settembre è stato nel 1931, secondo timeanddate.com. Anche se è passato molto tempo da quando l’equinozio si è verificato il 21 settembre, avverrà 2 volte nel prossimo secolo, prima nel 2092 e poi nel 2096. Il prossimo equinozio del 24 settembre sarà nell’anno 2303 (tutte date UTC, quindi in alcuni casi potrebbero variare per i fusi orari).