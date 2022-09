Perseverance su Marte, NASA: “trovata possibile traccia di vita passata”

MeteoWeb

Il rover della NASA Perseverance ha trovato sulla superficie di Marte rocce che contengono molecole organiche e che, secondo gli esperti dell’agenzia spaziale americana, potrebbero rappresentare “una possibile firma della vita“, riconducibili dunque “a una sostanza o a una struttura che potrebbe testimoniare l’esistenza di una vita passata sul pianeta rosso, ma che potrebbero anche essere state prodotte senza che ci fosse vita“. Ad annunciarlo sono stati oggi i responsabili della missione nel corso di una conferenza stampa.

Il rover Perseverance della NASA sta affrontando la sua seconda campagna scientifica, raccogliendo campioni di roccia all’interno di un’area a lungo considerata dagli scienziati una delle migliori per trovare segni di antica vita microbica su Marte. A partire dal 7 luglio, il rover ha raccolto quattro campioni da un antico delta del fiume nel cratere Jezero del Pianeta Rosso, portando il conteggio totale di campioni di roccia scientificamente utili a 12.

“Abbiamo scelto il cratere Jezero per Perseverance da esplorare perché pensavamo che avesse le migliori possibilità di fornire campioni scientificamente eccellenti – e ora sappiamo di aver inviato il rover nella posizione giusta“, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza a Washington. “Queste prime due campagne scientifiche hanno prodotto un’incredibile varietà di campioni da riportare sulla Terra attraverso la campagna Mars Sample Return“.

Largo ventotto miglia (45 chilometri), il cratere Jezero ospita un delta, un’antica caratteristica a forma di ventaglio che si è formata circa 3,5 miliardi di anni fa alla convergenza di un fiume marziano e di un lago. Perseverance sta attualmente studiando le rocce sedimentarie del delta, formate quando particelle di varie dimensioni si sono depositate nell’ambiente un tempo acquoso. Durante la sua prima campagna scientifica, il rover ha esplorato il fondo del cratere, trovando roccia ignea, che si forma in profondità nel sottosuolo dal magma o durante l’attività vulcanica in superficie.

“Il delta, con le sue diverse rocce sedimentarie, contrasta magnificamente con le rocce ignee – formate dalla cristallizzazione del magma – scoperte sul fondo del cratere“, ha affermato lo scienziato del progetto Perseverance Ken Farley del Caltech a Pasadena, in California. “Questo ci fornisce una ricca comprensione della storia geologica dopo la formazione del cratere e una serie di campioni diversi. Ad esempio, abbiamo trovato un’arenaria che trasporta grani e frammenti di roccia creati lontano dal cratere Jezero e un’argilla che include composti organici intriganti“.

Wildcat Ridge

“Wildcat Ridge” è il nome dato a una roccia larga circa un metro, che probabilmente si è formata miliardi di anni fa quando fango e sabbia fine si sono depositati in un lago di acqua salata in evaporazione. Il 20 luglio scorso, il rover ha abraso parte della superficie di Wildcat Ridge in modo da poter analizzare l’area con lo strumento chiamato Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals, o SHERLOC .

L’analisi di SHERLOC indica che i campioni presentano una classe di molecole organiche che sono spazialmente correlate con quelle dei minerali solfati. Questi ultimi, trovati negli strati di roccia sedimentaria, possono fornire informazioni significative sugli ambienti acquosi in cui si sono formati.

Che cos’è la materia organica?

Le molecole organiche sono costituite da un’ampia varietà di composti formati principalmente da carbonio e di solito includono atomi di idrogeno e ossigeno. Possono contenere anche altri elementi, come azoto, fosforo e zolfo. Mentre ci sono processi chimici che producono queste molecole che non richiedono vita, alcuni di questi composti sono i mattoni chimici della vita. La presenza di queste molecole specifiche è considerata una potenziale biofirma, una sostanza o struttura che potrebbe essere la prova della vita passata ma potrebbe anche essere stata prodotta in assenza di vita.

Nel 2013, il rover Curiosity Mars della NASA ha trovato prove di materia organica in campioni di polvere di roccia e Perseverance ha già rilevato sostanze organiche nel cratere Jezero. A differenza di quella precedente scoperta, però, quest’ultima è stata effettuata in un’area in cui, in un lontano passato, sedimenti e sali si erano depositati in un lago in condizioni in cui la vita avrebbe potuto esistere. Nella sua analisi di Wildcat Ridge, lo strumento SHERLOC ha registrato le rilevazioni organiche più abbondanti sulla missione fino ad oggi.

“In un lontano passato, la sabbia, il fango e i sali che ora compongono il campione di Wildcat Ridge sono stati depositati in condizioni in cui la vita avrebbe potuto potenzialmente prosperare“, ha affermato Farley. “Il fatto che la materia organica sia stata trovata in una tale roccia sedimentaria – nota per la conservazione di fossili di vita antica qui sulla Terra – è importante. Tuttavia, per quanto capaci siano i nostri strumenti a bordo di Perseverance, ulteriori conclusioni su ciò che è contenuto nel campione di Wildcat Ridge dovranno aspettare fino al suo ritorno sulla Terra per uno studio approfondito nell’ambito della campagna Mars Sample Return dell’agenzia”.

Il primo passo della campagna NASA-ESA (Agenzia spaziale europea) Mars Sample Return è iniziato quando Perseverance ha carotato il suo primo campione di roccia nel settembre 2021. Insieme ai suoi campioni di carote di roccia, il rover ha raccolto un campione atmosferico e due tubi testimone.

“Ho studiato l’abitabilità e la geologia marziane per gran parte della mia carriera e conosco in prima persona l’incredibile valore scientifico di restituire sulla Terra un insieme accuratamente raccolto di rocce di Marte“, ha affermato Laurie Leshin, direttrice del Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California. “Il fatto che siamo a poche settimane dalla distribuzione degli affascinanti campioni di Perseverance ea pochi anni dal portarli sulla Terra in modo che gli scienziati possano studiarli nei minimi dettagli è davvero fenomenale. Impareremo tanto”.

La missione

Un obiettivo chiave per la missione di Perseverance su Marte è l’astrobiologia, basata su campioni che potrebbero contenere segni di antica vita microbica. Il rover caratterizzerà la geologia del pianeta e il clima passato, aprirà la strada all’esplorazione umana del Pianeta Rosso e sarà la prima missione a raccogliere e nascondere la roccia e la regolite marziana.

Le successive missioni della NASA, in collaborazione con l’ESA, invieranno veicoli spaziali su Marte per raccogliere questi campioni sigillati dalla superficie e riportarli sulla Terra per un’analisi approfondita.

La missione Mars 2020 Perseverance fa parte dell’approccio di esplorazione della Luna su Marte della NASA, che include le missioni Artemis sulla Luna che aiuteranno a prepararsi per l’esplorazione umana del Pianeta Rosso.