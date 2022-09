Forti piogge in Uganda: case spazzate via, morti e dispersi in una frana a Kasese | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito l’area di Kasese, città dell’Uganda occidentale, provocando una frana in cui hanno perso la vita molte persone. Avendo spazzato via le case, il disastro nel centro urbano al confine con la Repubblica democratica del Congo ha determinato un numero imprecisato di persone disperse, mentre le vittime sono almeno 15, prevalentemente donne e bambini, secondo quanto riporta la Croce Rossa.

“Quindici corpi ora. La maggior parte sono donne e bambini“, ha detto la portavoce della Croce Rossa, Irene Nakasiita, in un incontro con i media. Foto condivise dalla Croce Rossa (vedi gallery scorrevole in alto) hanno mostrato alcuni corpi sotto le case crollate e almeno un cadavere portato via dall’acqua. “Le squadre di salvataggio sono ancora sul campo e la missione è ancora in corso“, ha continuato Nakasiita, aggiungendo che il numero esatto dei dispersi non è noto, ma che sei persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

Le forti precipitazioni nel vicino distretto di Bundibugyo hanno ucciso tre persone venerdì 2 settembre, provocando diversi feriti.