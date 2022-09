Meteo, piogge torrenziali dopo la siccità: vittime a Monterrey, in Messico | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno interrotto bruscamente una siccità lunga 16 mesi a Monterrey, la capitale industriale del Messico nord-orientale, dove le autorità erano state costrette a razionare l’acqua. A causa delle piogge torrenziali, un torrente ha trascinato via un veicolo, uccidendo quattro persone – due donne, un uomo e un minorenne.

“La pioggia che stavamo aspettando sta arrivando, ma dobbiamo stare estremamente attenti a evitare incidenti”, ha avvertito il governatore dello Stato di New Leon Samuel Garcia, annunciando la sospensione delle lezioni in alcune scuole. Durante la siccità che aveva prosciugato due delle tre dighe che alimentavano Monterrey, Garcia aveva promosso il “cloud seeding” (“l’inseminazione delle nuvole”), ossia l’invio di sostanze chimiche nel cielo per accelerare la condensazione e innescare la pioggia.