Pitone lungo 5 metri ha un blocco intestinale: squadra di veterinari lo opera a Torino | FOTO e VIDEO

Dopo una TAC ne giorni scorsi per stabilire la diagnosi, un pitone lungo 5 metri è finito sotto ai ferri a Torino: Pippo è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il CANC, il Centro Animali Non Convenzionali di Torino che ha sede a Grugliasco, per risolvere un blocco intestinale che rischiava di costargli la vita.

“L’operazione si è risolta in maniera positiva…eccoci sorridenti alla fine, mentre lo stiamo per svegliare!” hanno scritto sui social i medici veterinari che hanno eseguito l’intervento.

Il pitone albino, legalmente posseduto da un privato cittadino, da 9 mesi aveva smesso di mangiare: l’esemplare maschio di 23 anni e 58 kg soffriva di un grosso blocco intestinale che l’equipe di veterinari coordinati da Mitzi Mauthe Von Degerfeld hanno individuato sottoponendo l’animale a una TAC in laboratorio e decidendo, poi, di intervenire chirurgicamente. L’ostruzione intestinale era lunga un metro.

I veterinari hanno prelevato Pippo con l’assistenza di un tecnico faunistico e di una squadra di collaboratori. I medici hanno dovuto unire ben 6 tavoli operatori per creare la sala chirurgica adatta. Pippo è poi stato addormentato ed operato. L’intervento è riuscito e, se tutto andrà bene, tra qualche giorno potrà tornare a casa.