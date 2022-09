La portaerei George H.W. Bush incontra l’Amerigo Vespucci: “sei ancora la nave più bella del mondo”

MeteoWeb

Il 12 luglio 1962, la portaerei classe Forrestal USS Independence (CVA 62) operò nell’area operativa della sesta flotta statunitense quando superò l’ITS Amerigo Vespucci nel Mar Mediterraneo. Poco più di sessant’anni dopo, l’Amerigo Vespucci ha ricreato questo momento con la portaerei di classe Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) nel Mare Adriatico, l’1 settembre 2022.

“Questa è stata una straordinaria opportunità per onorare e rafforzare la partnership tra le nostre due Marine, i nostri Paesi e l’eredità delle portaerei della Marina USA nella diplomazia marittima“, ha affermato il Capitano David-Tavis Pollard, comandante di George H.W. Bush.

Secondo il sito web del Naval History and Heritage Command (NHHC), quando l’Independence incontrò la nave completamente attrezzata nel 1962, la portaerei fece segno di chiedere alla nave di identificarsi. “Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana”, fu la risposta. L’Independence avrebbe risposto: “sei la nave più bella del mondo“. Una vecchia foto in bianco e nero messa in evidenza da NHHC negli ultimi anni, oltre che sul sito di Amerigo Vespucci, segna l’incontro di 60 anni fa.

Quando la George H.W. Bush ha salutato l’Amerigo Vespucci, lei ha risposto: “questa è la nave della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci, nave nazionale senior in servizio attivo“. La George H.W. Bush ha risposto: “Amerigo Vespucci, sei ancora la nave più bella del mondo!”.