Perde l’equilibrio e precipita nel vuoto: morta un’alpinista sull’Ortles

MeteoWeb

Un’alpinista ha perso la vita questa mattina durante la scalata dell’Ortles. Poco dopo l’alba, la donna, originaria della Repubblica Ceca, stava salendo verso la vetta, che si trova a 3.905 metri di quota, quando nei pressi della Forcella Coston di dentro ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto per circa 100 metri. L’allarme è stato lanciato da un compagno di cordata.

All’origine della tragedia, ci sarebbe un errore di valutazione del percorso. Un gruppo di sei alpinisti, tutti originari della Repubblica Ceca, era diretto ai 3.905 metri della vetta quando, anziché proseguire lungo la via normale, ha optato per risalire lungo un canalone roccioso misto ghiaccio e neve. La donna è scivolata – secondo i soccorritori non aveva calzature adeguate per una scalata così impegnativa – precipitando nel vuoto e rischiando di travolgere altri due alpinisti.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e l’elisoccorso Pelikan, ma è stato tutto inutile: la caduta ha inferto ferite mortali all’alpinista. La salma è stata ricomposta a Solda dove sono stati anche trasportati gli altri componenti del gruppo.