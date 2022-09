Previsioni Meteo, sarà un Equinozio d’Autunno dal sapore d’Inverno

MeteoWeb

Sull’Italia è iniziata oggi la settimana che ci condurrà all’Equinozio d’Autunno, che quest’anno scoccherà alle 03:03 della notte di Venerdì 23 Settembre. Dal punto di vista delle previsioni meteo, sarà una settimana particolarmente fredda con temperature in ulteriore calo nei prossimi giorni dopo il brusco crollo termico che il Paese ha vissuto nel weekend. Stamani il risveglio è stato particolarmente freddo con temperature minime di appena +7°C a Bolzano, +8°C a Pescara e Arezzo, +9°C addirittura a Lecce e Gioia del Colle, in Puglia, e ancora +11°C a Bari, Bologna, Venezia, Bergamo, Matera e Grosseto. Poi però la colonnina di mercurio è risalita nelle ore pomeridiane su valori decisamente miti sulle isole maggiori, dove abbiamo raggiunto ben +33°C a Catania, +31°C a Olbia, +30°C a Cagliari, Trapani e Lampedusa.

Il nuovo aumento termico di Sicilia e Sardegna è provocato da un momentaneo sbuffo caldo nord Africano che è ben visibile anche dalle immagini dei satelliti NASA per la presenza di ingenti quantità di polvere e sabbia provenienti dal deserto del Sahara:

Ma il contesto meteorologico europeo rimane particolarmente rigido sotto il profilo termico. Le temperature massime registrate nell’Europa centrale di oggi sono tipicamente invernali: appena +8°C a Monaco di Baviera, +10°C a Varsavia, Dresda, Norimberga e Lipsia, +12°C a Berlino e Francoforte, +13°C a Vienna, Praga, Budapest e Düsseldorf, e nei prossimi giorni diminuiranno ancora.

Previsioni Meteo: temperature in ulteriore calo sull’Italia

La circolazione atmosferica sull’area Euro-Mediterranea rimarrà condizionata dalla bassa pressione posizionata sulla Russia, che alimenterà una vasta anomalia fredda in tutta l’area centro-orientale del continente. In base alle nostre previsioni meteo, quest’ondata di freddo culminerà proprio in concomitanza con l’Equinozio d’Autunno, cioè tra Giovedì 22 e Venerdì 23 Settembre che saranno i giorni più freddi con temperature fino a 12-13°C sotto le medie del periodo sui Balcani. L’Italia verrà interessata in modo molto diretto da questo freddo che proprio tra Giovedì e Venerdì farà ulteriormente diminuire le temperature, portando la colonnina di mercurio su valori tipicamente invernali. Anche nel nostro Paese, infatti, avremo 2-3 giorni con temperature inferiori di ben 10°C rispetto alla norma del periodo.

Questo freddo anomalo non sarà accompagnato da maltempo significativo, anche se non mancherà qualche pioggia al Sud, soprattutto nella Sicilia orientale e in Calabria meridionale, ma senza fenomeni estremi. Ancora incerte, invece, le previsioni meteo per il weekend quando, secondo gli ultimi aggiornamenti dai modelli, potremmo avere un peggioramento al Nord con piogge intense e abbondanti nelle Regioni nord/occidentali, quelle che maggiormente stanno risentendo del problema della siccità perché hanno beneficiato poco delle piogge che invece nell’ultimo mese sono cadute copiose al Nord/Est. Ma di quest’evoluzione parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: