Previsioni Meteo Lombardia: temperature massime in lieve aumento

Da oggi “il flusso in quota si disporrà da nordovest, per la graduale espansione sul Mediterraneo occidentale di un cuneo di alta pressione, che favorirà fino all’inizio della prossima settimana giornate per lo più stabili e poco nuvolose, con temperature massime in lieve aumento. A seguire, seppur in un contesto di relativa incertezza, possibile peggioramento con aumento dell’instabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato, con debole sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi dalle ore centrali.

Precipitazioni: assenti, anche se non esclusi occasionali piovaschi a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime e massime stazionarie. In Pianura minime intorno a 15°C, massime intorno a 28°C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente da nordest, in montagna: su Alpi e Prealpi deboli o moderati da nordovest, su Appennino deboli da sudovest-ovest.