Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani stabilità e poche nubi

“La presenza di un cuneo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce per oggi e domani giornate stabili e prevalentemente poco nuvolose. Da mercoledì l’alta pressione tenderà a cedere, per l’avvicinamento dall’Atlantico di una vasta struttura depressionaria che manterrà condizioni di instabilità fin verso la fine della settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata tendenza a velato o localmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvi occasionali piovaschi a ridosso di Retiche di confine.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In Pianura minime tra 13 e 16°C, massime tra 27 e 31°C.

Zero termico: intorno a 4300 metri.

Venti: in pianura deboli variabili; in montagna da deboli a moderati da ovest sudovest.