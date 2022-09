Previsioni Meteo Lombardia: instabilità tra mercoledì e giovedi

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale per oggi garantisce tempo stabile e poco nuvoloso, con temperature massime lievemente sopra la norma del periodo. Da mercoledì cedimento dell’alta pressione per l’avvicinamento di una vasta struttura depressionaria dal nord Europa con condizioni di instabilità, a tratti più marcata, in particolare tra mercoledì e giovedì. Condizioni instabili anche venerdì e sabato, con temperature in diminuzione e ventilazione in rinforzo. Tendenzialmente più stabile domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente velato o nuvoloso. Dalla tarda mattina da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: da metà mattina deboli sparse a partire dai settori alpini, con tendenza a deboli o moderate diffuse nel pomeriggio su fascia alpina e prealpina, altrove ancora prevalentemente deboli sparse. In serata in attenuazione e sulla Pianura e Appennino tendenti ad esaurirsi. Anche a carattere di rovescio e temporale.

Temperature: minime in aumento, massime in calo, soprattutto in montagna. In pianura minime tra 16 e 19 °C, massime tra 26 e 30 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, con rinforzi da sud su bassa pianura nel pomeriggio; in montagna moderati o forti da ovest sudovest.