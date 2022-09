Previsioni Meteo Lombardia: da sabato nubi e piogge

MeteoWeb

“Ancora per oggi tempo stabile e temperature sotto la media per le correnti settentrionali in quota e ingresso da est di aria fresca nei bassi strati. In serata l’espansione di un temporaneo cuneo anticiclonico sulla regione porterà per domani condizioni ancora stabili e prevalentemente soleggiate ma con temperature in lieve aumento. Dalla notte rotazione del flusso in quota da sudovest per l’abbassamento di una perturbazione Nordatlantica sulla Penisola Iberica: sabato nuvolosità e precipitazioni via via più diffuse con rinforzi di vento in serata. Domenica e lunedì irregolarmente nuvoloso con precipitazioni più isolate. Martedì transito sul Nord Italia del minimo associato alla perturbazione con tempo marcatamente perturbato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata, nel corso del pomeriggio velature e nubi alte in estensione da ovest a est, progressivamente più compatte in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime stazionarie o in lieve aumento, più marcato in quota. In pianura minime tra 9°C e 11°C, massime tra 20°C e 23°C.

Zero termico: in risalita fino a 3400 metri; in leggero abbassamento dalla serata

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, prevalentemente orientali; in montagna da deboli a moderati da nordovest, in rotazione da sudovest in serata.