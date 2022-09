Previsioni Meteo Lombardia: weekend con piogge e deciso calo termico

MeteoWeb

“Oggi condizioni stabili con cielo sereno fino al mattino e velature in progressivo aumento nel pomeriggio, quindi per il fine settimana passaggio a condizioni instabili associate ad una saccatura la cui parte più attiva in approfondimento sulla Francia favorirà un flusso umido sudoccidentale in quota sul nord Italia, con associate precipitazioni diffuse e temperature massime in sensibile calo in particolare nella giornata di sabato. Per inizio della prossima settimana possibile ancora residua instabilità con deboli piogge più probabili sui rilievi, massime in rialzo in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: tra notte e primo mattino deboli a interessare il margine occidentale della Regione, in intensificazione nel corso della mattinata e in estensione anche a est; in serata da deboli a tratti moderate persistenti sui rilievi prealpini e parte della pianura orientale, altrove in attenuazione fino a esaurimento. Quota neve a circa 2200 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo, più marcatamente sulla parte occidentale. In pianura minime tra 12 e 14°C, massime tra 15 e 19°C, i valori più elevati a est.

Zero termico: in abbassamento, attorno a 2600 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali, in locale rinforzo in serata ad est; in montagna da deboli a moderati dai quadranti meridionali.