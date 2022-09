Previsioni Meteo Lombardia: possibili deboli rovesci sparsi pomeridiani

MeteoWeb

“Sull’Italia insiste una circolazione depressionaria con scarsi effetti al suolo sui rilievi, mentre dalle ore tardo pomeridiane saranno possibili deboli rovesci sparsi o isolati temporali sulla fascia pedemontana e di pianura, in sconfinamento nelle prime ore della notte di domani. Martedì i flussi in quota ruoteranno via via più secchi da nord, con associata un aumento della ventilazione che sarà moderata occidentale in pianura, da nord in montagna. Mercoledì condizioni stabili seppur caratterizzate da cielo nuvoloso, quindi un nuovo impulso perturbato associato ad una saccatura in discesa sulla Francia favorirà per i successivi giorni precipitazioni diffuse sulla Regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso tra notte e primo mattino, quindi progressive schiarite a partire dalla pianura, a interessare anche Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio fino a ovunque poco nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sparse nella notte anche a carattere di rovescio più probabili sulla fascia pedemontana orientale e prealpina, in esaurimento dal mattino quindi assenti.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 11 e 14°C, massime tra 21 e 24°C.

Zero termico: a circa 2200 metri sui rilievi alpini, altrove a circa 2600 metri.

Venti: dalla tarda mattinata in rinforzo fino a moderati occidentali in pianura, da nord in montagna.