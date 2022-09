Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani nuvoloso, poi torna la pioggia

MeteoWeb

“Tra il bacino del Mediterraneo e gran parte dell’Europa è presente un vasta circolazione depressionaria, che nel corso dei prossimi giorni tenderà a convogliare un flusso via via più umido e intenso da sud-sudovest sulla regione. Oggi e domani per lo più poco nuvoloso o velato. Giovedì e venerdì nuvolosità estesa con precipitazioni diffuse. Quindi, seppur in un contesto di relativa incertezza probabile tendenza ad un miglioramento per il fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino e nuovamente in serata velato, con addensamenti per nubi basse su bassa Pianura. In giornata nuvolosità irregolare a tratti estesa, specie a ridosso dei rilievi, maggiori schiarite sui settori Pianura.

Precipitazioni: nella seconda parte della giornata deboli o molto deboli a ridosso dei rilievi alpini, occasionale pioviggine altrove. Su Retiche di confine possibile debole nevischio già dal mattino. Neve oltre 2200 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 10 e 14°C, massime tra 20 e 24°C.

Zero termico: intorno a 2900 metri circa.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna deboli: su Alpi e Prealpi dal quadrante occidentale, su Appennino dal quadranti meridionale.

Altri fenomeni: foschie e/o banchi di nebbia fino al mattino su bassa Pianura.