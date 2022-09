Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani temporali, poi torna il sole

MeteoWeb

“Tra il bacino del Mediterraneo e gran parte dell’Europa è presente un vasta circolazione depressionaria, che convoglia in quota un flusso umido da sud-sudovest sulla regione. Tale configurazione determina per le giornate di oggi, giovedì, e domani, venerdì, nuvolosità estesa con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Da sabato l’allontanamento di tale struttura verso est, per la graduale espansione dall’Atlantico di un promontorio anticiclonico favorirà il ritorno a tempo più stabile, accompagnato da un rialzo termico“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso. Irregolari schiarite verso sera.

Precipitazioni: deboli o moderate: diffuse tra notte e mattina, tendenti a sparse per il resto della giornata e ad attenuarsi e in parte esaurirsi in serata. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Limite neve oltre 2100 metri circa.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In Pianura minime tra 12 e 14°C, massime tra 18 e 23°C.

Zero termico: intorno a 2700 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali, su pavese nel pomeriggio tendenti a ruotare da sud; in montagna deboli o moderati da ovest sudovest.