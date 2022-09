Previsioni Meteo Lombardia: piogge e temporali diffusi tra stasera e domani

MeteoWeb

“Una circolazione di bassa pressione centrata sull’Inghilterra influenza il tempo sulla regione, attivando flussi meridionali umidi ed instabili. Tra mercoledì sera e giovedì è atteso un passaggio perturbato con piogge e temporali diffusi, più probabili sulle medie-alte pianure e sui rilievi. A seguire, breve fase soleggiata giovedì pomeriggio, in attesa di un nuovo veloce impulso instabile venerdì, che potrebbe attivare nuovi rovesci e temporali a carattere sparso un po’ su tutte le zone. Sabato ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Temperature in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella prima parte della giornata molto nuvoloso ovunque, nel pomeriggio schiarite sui settori ad ovest, in estensione al resto della regione.

Precipitazioni: al mattino precipitazioni diffuse, a tratti intense sulla pianura centro-orientale, Orobie e Prealpi orientali, localmente a carattere di temporale; dalle ore centrali cessano i fenomeni sui settori ad ovest, residui fenomeni sulle pianure orientali.

Temperature: minime e massime in calo. Minime tra 16 e 18°C; massime tra 24 e 27°C.

Zero termico: intorno a 3600-3800 metri.

Venti: deboli o moderati di direzione variabile, tendenti a ruotare da nord sulla Alpi nel pomeriggio.