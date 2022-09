Previsioni Meteo, da oggi su MeteoWeb i dettagli anche per Malta, Slovenia, Istria e Albania

MeteoWeb

Da oggi sono disponibili su MeteoWeb anche i dettagli meteorologici per Malta, Slovenia, Istria e Albania: a grande richiesta, infatti, abbiamo aggiornato le cartine con le previsioni meteo per i prossimi tre giorni che sono sempre aggiornate nella nostra home page, https://www.meteoweb.eu/, aggiungendo appunto tutti i riferimenti per i territori dei quattro Paesi limitrofi all’Italia.

Malta, Slovenia, Albania e la porzione croata dell’Istria hanno un legame non soltanto culturale, storico e identitario con l’Italia ma anche dal punto di vista meteorologico forniscono indicazioni molto importanti sull’evolversi del tempo nel nostro Paese. Per questo motivo le osservazioni di queste aree, pur non essendo territori italiani, sono importanti così come lo sono quelle della Corsica, già da sempre considerata nelle nostre mappe meteo.

Anche per Malta, Slovenia, Albania e Istria, quindi, da oggi abbiamo la previsione meteo delle condizioni del tempo e delle temperature minime e massime giornaliere per i prossimi tre giorni, direttamente nelle cartine consultabili in home page.