Previsioni Meteo, Settembre verso il ribaltone: forte maltempo e freddo anomalo dal weekend

MeteoWeb

La nuova settimana è iniziata all’insegna del bel tempo sull’Italia, con temperature gradevoli, in linea con le medie del periodo, senza alcun eccesso di caldo e con pochissime località che hanno superato i +30°C nelle ore diurne. Questo tipo di clima soleggiato e mite continuerà anche domani, Martedì 13, quando al Sud avremo addirittura un ulteriore calo delle temperature, ma è una parentesi illusoria per chi spera che il caldo sia definitivamente alle spalle. A metà settimana, infatti, un’altra ondata di caldo africano raggiungerà il nostro Paese, facendo sensibilmente aumentare le temperature già a partire da Mercoledì 14 Settembre.

Il caldo sarà generalizzato a tutt’Italia, Mercoledì più forte in Sardegna e al Nord, ma da Giovedì 15 più concentrato al Centro/Sud dove le temperature massime torneranno sopra i +35°C su tutte le Regioni, con picchi anche di +37°C/+38°C in Sicilia per un paio di giorni. Al Nord, invece, proprio a metà settimana torneranno le piogge, dapprima deboli e poi via via sempre più intense verso il weekend.

Un weekend molto particolare, perché segnerà la classica svolta stagionale che quest’anno sarà particolarmente brusca, con qualche giorno di anticipo rispetto all’equinozio d’autunno che quest’anno cade il 23 settembre. Il rischio è quello di passare dall’estate all’inverno in 24 ore, com’era successo quattro anni fa quando tra 25 e 26 settembre l’Italia si ritrovò da un giorno all’altro da temperature africane a valori polari. E’ ancora presto per definire i dettagli di uno scenario che si preannuncia esplosivo, con un calo di temperature che potrebbe essere clamoroso, in alcuni casi di oltre 20°C, con conseguenti fenomeni di maltempo particolarmente estremi su gran parte del Paese. Dettagli che ovviamente potremo sviscerare in modo approfondito nei prossimi giorni.