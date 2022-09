Previsioni Meteo Toscana: domani variabilità e brevi piogge

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani variabile nella prima parte della mattina con addensamenti a tratti consistenti e isolate brevi piogge o rovesci. A seguire ampie zone di sereno ma, nel pomeriggio, sono attesi addensamenti in particolare su Apuane, Colline Metallifere, Pisane e Amiata dove non si escludono brevi rovesci.

Venti: in prevalenza di brezza.

Mari: mossi a nord dell’Elba, ma in attenuazione. Poco mossi altrove.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie con punte 26-29°C.

Lunedì 12 sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo, massime in aumento con punte di 29-31°C nelle zone interne di pianura.

Martedì 13 sereno o poco nuvoloso, salvo transito di velature.

Venti: deboli meridionali.

Mari: calmi o poco mossi. Moto ondoso in aumento al largo.

Temperature: quasi stazionarie (3-4°C superiori alle medie).

Mercoledì 14 poco nuvoloso per transito di velature più consistenti nella seconda parte della giornata.

Venti: da sud sud est, fino a tesi su costa e Arcipelago.

Mari: mossi, in particolare al largo.

Temperature: minime in aumento e massime quasi stazionarie.