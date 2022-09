Previsioni Meteo Toscana: domani intenso peggioramento con forti temporali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani probabile intenso peggioramento con temporali forti, localmente stazionari, più probabili sulle zone interne settentrionali e sull’aretino.

Venti: moderati da sud, sud-est sull’Arcipelago e sulla costa, moderati o forti di Libeccio sui rilievi, deboli altrove.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione sulle zone centro-settentrionali.

Venerdì 16 nuvolosità variabile, più consistente sul nord-ovest e sulle zone interne orientali, dove saranno possibili precipitazioni sparse.

Venti: tra deboli e moderati sud-occidentali.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone interne centro-settentrionali, o in lieve calo su senese e grossetano.

Sabato 17 nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con rovesci e temporali sparsi più probabili e frequenti sulle zone centro-settentrionali.

Venti: forti dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in sensibile calo anche di 6-8 gradi.