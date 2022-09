Previsioni Meteo Toscana: temperature in sensibile calo nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso con addensamenti sulle zone nord occidentali, associati a possibili piovaschi su Apuane, Garfagnana e Lunigiana.

Venti: moderati sud occidentali, tendenti a divenire forti dal pomeriggio a nord di Capraia.

Mari: molto mossi o localmente agitati a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone settentrionali.

Sabato 17 nuvolosità irregolare, a tratti intensa con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti nelle ore centrali della giornata e sulle zone centro settentrionali; tendenza a rapido miglioramento nel pomeriggio.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi o agitati al largo.

Temperature: in sensibile calo, in particolare le massime che dovrebbero mantenersi al di sotto dei 20°C nelle zone interne.

Domenica 18 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili in rotazione a sud est.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in calo con valori diffusamente inferiori ai 10 gradi in pianura, massime in lieve aumento.