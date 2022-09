Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Venti: deboli di direzione variabile nell’interno, tendenti a disporsi da S sulla costa a partire dalla sera.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con valori inferiori ai 10-12 gradi nelle pianure dell’interno, massime in aumento sui 22-24 gradi. Valori leggermente inferiori alle medie.

Lunedì 19 inizialmente poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza a ulteriore aumento delle nubi nel corso del pomeriggio quando saranno possibili deboli piogge in Appennino e zone settentrionali.

Venti: deboli variabili nell’interno, tendenti a disporsi da S/SE sulla costa.

Mari: mossi in attenuazione

Temperature: in aumento.

Martedì 20 in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti sulle zone orientali della regione.

Venti: deboli o moderati da NE con raffiche sulla costa e sottovento ai rilievi.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: stazionarie.