Previsioni Meteo Toscana: sabato e domenica tornano piogge e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità stratificata dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco nuvoloso.

Temperature: in ulteriore lieve calo le minime, in lieve aumento le massime.

Sabato 24 nuvoloso già dal mattino con possibili precipitazioni a partire dalla costa in lento trasferimento al resto della regione. Dal tardo pomeriggio/sera saranno possibili anche temporali più probabili sulle zone di nord-ovest (province di Lu, Ms, Pi e Pt) e in Arcipelago.

Venti: di Scirocco, moderati con rinforzi su Arcipelago e litorale, deboli altrove.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi i settori meridionali.

Temperature: in aumento le minime.

Domenica 25 nelle prime ore della notte ancora tempo perturbato con piogge e temporali, ma con attenuazione delle precipitazioni con successiva cessazione a partire dalle zone di nord ovest. In mattinata residui rovesci e temporali sulle zone meridionali. Nel corso del pomeriggio nuovo peggioramento con piogge e temporali in intensificazione in serata a partire dalle zone occidentali.

Venti: forti di Scirocco in Arcipelago e litorale, da deboli a moderati altrove.

Mari: molto mossi, localmente agitati i settori meridionali.

Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie.