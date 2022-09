Previsioni Meteo Toscana: fine settimana all’insegna del maltempo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvolosità in rapido aumento fino a cielo prevalentemente coperto; da fine mattinata precipitazioni sparse inizialmente sulle province di Lucca e Massa in estensione nel pomeriggio alle rimanenti province centro-settentrionali. In serata le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere temporalesco, anche di forte intensità, e a interessare anche le zone costiere centro meridionali e l’Arcipelago.

Venti: di Scirocco, moderati con rinforzi su Arcipelago e litorale, deboli altrove.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi i settori meridionali.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Domenica 25 giornata instabile e molto variabile: cielo irregolarmente nuvoloso, con residui temporali nottetempo più probabili su grossetano e senese; temporanea pausa delle precipitazioni nella prima mattinata. Tra fine mattina e pomeriggio possibilità di precipitazioni isolate o sparse, localmente temporalesche, in cessazione in serata.

Venti: moderati di Scirocco in rotazione a Libeccio.

Mari: molto mossi, localmente agitati i settori meridionali.

Temperature: minime in ulteriore aumento, massime stazionarie o in locale aumento.

Lunedì 26 variabile con piogge sparse più probabili nella prima parte della giornata e sulle zone centro meridionali e schiarite sulle zone centro settentrionali.

Venti: moderati di Libeccio in rinforzo fino a forti in serata su Arcipelago e costa centro settentrionali.

Mari: mossi o molto mossi, fino ad agitato il Ligure in serata.

Temperature: stazionarie.