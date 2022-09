Previsioni Meteo Toscana: ancora rovesci e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso al centro nord con possibilità di brevi e locali rovesci, più probabili e frequenti sulle zone interne nel corso della mattinata, maggiore variabilità al sud con bassa probabilità di fenomeni.

Venti: forti occidentali sulla costa, in particolare quella centro settentrionale, moderati con locali rinforzi nell’interno.

Mari: agitati a nord di Capraia e costa centro settentrionale, molto mossi altrove.

Temperature: in lieve calo.

Mercoledì 28 nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio sera. Isolati e brevi rovesci tra la mattina e il pomeriggio, fenomeni più sparsi, anche a carattere temporalesco, in serata, in particolare sulla costa settentrionale e zone di nord ovest.

Venti: occidentali, forti sulla costa centro settentrionale dal pomeriggio, moderati nell’interno.

Mari: molto mossi tendenti ad agitati.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Giovedì 29 instabile con cielo molto nuvoloso associato a precipitazioni sparse, anche temporalesche, più probabili nella prima parte della giornata.

Venti: moderati occidentali tendenti a ruotare a sud.

Mari: molto mosso.

Temperature: in aumento le minime, massime in lieve calo.

Venerdì 30 molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Maggiore variabilità dal pomeriggio con ancora possibilità di rovesci sparsi, miglioramento in serata.

Venti: meridionali, fino a moderati sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime.