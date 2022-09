Previsioni Meteo Toscana: domani locali rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso al mattino per nubi basse anche consistenti sulla costa settentrionale e Valdarno inferiore dove non sono escluse locali pioviggini. Durante il pomeriggio e in serata nuvolosità variabile associata a locali rovesci o brevi temporali sulle zone interne.

Venti: di Scirocco fino a moderati su Arcipelago e litorale, deboli altrove.

Mari: mossi o localmente molto mossi al largo.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie; giornata afosa.

Giovedì 8 molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili e frequenti sulle zone settentrionali.

Venti: moderati meridionali, con rinforzo sulla costa.

Mari: fino a mossi.

Temperature: minime in aumento e massime in calo.

Venerdì 9 poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone settentrionali, ove non si escludono locali precipitazioni sui rilevi.

Venti: moderati di Libeccio.

Mari: mosso o molto mossi in particolare a nord dell’Elba.

Temperature: stazionarie, o in aumento le massime sulle zone settentrionali.